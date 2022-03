Dzięki wymianie informacji hurtownie miały zapewniony dostęp do strategicznych danych konkurentów. – Pozyskiwane informacje mogły zmniejszać niepewność przedsiębiorców co do posunięć innych uczestników rynku, pozwalać się do nich dopasować, zapobiegać wojnom cenowym i w efekcie prowadzić do wyższych cen na aptecznych półkach dla konsumentów – podkreśla Tomasz Chróstny. Wzajemna wiedza o stosowanych cenach mogła być bowiem wykorzystywana do podnoszenia stawek za leki i stabilizacji ich wysokości na jednym poziomie, ograniczając konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami.