W ramach programu osoby, które mają ponad 40 lat, mogą wykonać podstawowe badania (m.in. morfologii krwi obwodowej, stężenia cholesterolu, glukozy czy ogólnego badania moczu) bez skierowania od lekarza. Zdaniem lekarzy pierwszego kontaktu do tej pory zainteresowanie było umiarkowane, a jednym z powodów takiego stanu rzeczy była dość skomplikowana procedura zgłoszenia się do programu. Pacjent musiał bowiem wypełnić ankietę – albo przez Internetowe Konto Pacjenta, albo specjalną infolinię – i dopiero potem mógł udać się do placówki medycznej lub punktu pobrań biorącego udział w pilotażu. Sama ankieta jest dość długa i skomplikowana, więc łatwo się zniechęcić. Nie wszyscy też wiedzieli o konieczności jej wypełnienia. Dochodziło więc do przypadków, w których przychodnie musiały odsyłać pacjentów chcących skorzystać z pakietu badań tylko z powodu braku ankiety.