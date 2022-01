Rzecznik resortu zdrowia w środę na briefingu mówił m.in. o liczbie zakażeń nazwanym Omikronem, wariantem koronawirusa SARS-CoV-2. "Jeśli chodzi o omikron, to w tej chwili mamy go mniej więcej na poziomie 8 proc. w populacji, w społeczeństwie polskim. To są 234 stwierdzone zakażenia wersją Omikron w próbkach, które podlegały w ostatnim czasie sekwencjonowaniu" – powiedział Andrusiewicz. Wskazał, że "nadal dwa województwa, które dominują w zakresie wykrywania Omikronu, to województwo pomorskie i województwo mazowieckie". "W każdym z tych województw wykryto ponad 60 przypadków wersji omikron" – podał

Przypomniał, że "ostatnio mieliśmy 7 proc. udziału Omikronu w populacji, teraz mamy już 8 proc". Jak mówił, oznacza to, że wykrywane jest coraz więcej zakażeń tym wariantem koronawirusa.

"Myślę, że na koniec stycznia będziemy już go mieli na pewno na poziomie mniej więcej 50 proc. i powyżej" – dodał Andrusiewicz.

"Przed Omikronem może nas chronić trzecia dawka, dawka przypominająca. Cały czas do tej dawki państwa zachęcamy, tak jak zachęcamy do szczepienia dzieci" – powiedział.

W poniedziałek resort zdrowia informował, o wykryciu 193 przypadków zakażenia omikronem w Polsce. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka