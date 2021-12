Piąta szczepionka w Polsce: Novavax

Andrusiewicz powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że Polska uczestniczy "w zamówieniu, w przetargu unijnym na 100 mln szczepionek firmy Novavax". "Ten przetarg jest podzielony, można powiedzieć, na dwie transze. Jedna to jest transza początkowa, a druga transza początkowa, ale z możliwością płynnej reakcji na zamówienia" - powiedział rzecznik MZ.

Wyjaśnił, że "w ramach pierwszej transzy mamy zamówionych 1 mln 800 tys. dawek, a w ramach tej drugiej elastycznej transzy mamy zamówionych 2,5 mln dawek". "Oczywiście te dawki możemy zwiększać. Więc sumarycznie mówimy w tej chwili o zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 mln dawek szczepionek" - powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że powinny się one pojawiać od początku przyszłego roku. "Pamiętajmy też, że w Polsce będzie między innymi część produkcji się odbywała. Więc ten dostęp do szczepionek będzie bieżący" - podkreślił rzecznik resortu zdrowia.

Wariant Omikron w Polsce: Już siedem przypadków

Rzecznik MZ powiedział na briefingu, że w bazie jest odnotowanych siedem przypadków tego wariantu. Podkreślił, że spodziewa się, iż w najbliższych dniach ta liczba będzie się zmieniała.

"W tej chwili przynajmniej dwa ogniska: ognisko dotyczące przedszkola i trzyletniej dziewczynki z Warszawy oraz dziewczynki siedmioletniej z Gdańska. Widzimy tam kolejne przypadki potwierdzania zakażenia Covid-19, wszystkie próbki z tych ognisk są od razu sekwencjonowane, więc możemy przyjąć, że w najbliższych dniach może się pojawić informacja, że zarówno w tym ognisku szkolnym, dotyczącym siedmiolatki z Gdańska jak i przedszkolnym dotyczącym trzylatki z Warszawy, mogą się pojawić zakażenia nową wersją, wersją omikron" - przekazał Andrusiewicz.

Dodał, że resort analizuje pierwsze dane dotyczące zakażeń omikronem w innych krajach; podkreślił, że dane z RPA "nie są w pełni referencyjne ze względu na liczbę testowanych osób", natomiast w Wielkiej Brytanii, mimo rosnącej liczby zakażeń wersją omikron, nie odnotowuje się tam dużej fali hospitalizacji i zgonów w wyniku kontaktu z tą wersją. Ocenił, że jest to "pierwszym jakimś sygnałem delikatnie pozytywnym".

"Ale możemy dzisiaj powiedzieć - zarówno za ECDC (Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) jak i ekspertami WHO - że wersja omikron jest bardziej zakaźna i, podobnie jak w przypadku wersji alfa, która wchodziła do Europy i do Polski, podobnie jak wersji delta, jest to w tej chwili szacowany poziom zwiększonych zakażeń na poziomie mniej więcej dwu-trzykrotności tego, co do tej pory mieliśmy" - stwierdził.

Ocenił, że "jest to sygnał tego, z czym się możemy mierzyć". "Dlatego tak ważne jest to, byśmy przestrzegali obowiązujących restrykcji, ograniczali swoje kontakty, zasłaniali nos i usta. Dobrze się stało, że dzieci są obecnie na nauce zdalnej, bo te trzy tygodnie odpoczynku od nauki standardowej pozwolą wygasić możliwe ogniska zakażeń, które moglibyśmy mieć w tej chwili w szkołach" - dodał rzecznik MZ.

Wskazał, że celem jest zejście do jak najniższego poziomu zakażeń nim wersja omikron stanie się w Polsce dominująca. Ocenił, że patrząc na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, musimy się liczyć z tym, że stanie się tak w ciągu kilku miesięcy.

Podkreślił w tym kontekście wagę szczepienia się trzecią dawką i zachęcił, by to robić. Podkreślił, że wszystkie dane od koncernów farmaceutycznych Moderna i Pfizer wskazują, że szczepienie się trzecią dawką chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, zdecydowanie ogranicza też zakażenia najnowszą wersją wirusa.

Andrusiewicz zapowiedział, że niedługo pojawi się też rekomendacja ze strony ministra zdrowia co do drugiej, przypominającej, dawki szczepionki Johnson&Johnson. Podkreślił, że nad tą rekomendacją pracuje już zespół ds. szczepień i Rada Medyczna przy premierze.

Rzecznik MZ przekazał też informacje dotyczące trwającego procesu szczepienia dzieci. "Mamy zaszczepionych w graniach 85 tys. dzieci w przedziale wiekowym 5-11 lat, 220 tys. dzieci z tej grupy jest już zapisanych na szczepienia, do punktów szczepień wyszło 450 tys. dawek szczepionki" - powiedział. Poinformował, że od poniedziałku punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki pakowane po 20 sztuk, co umożliwia szczepienia w miejscach mniej zaludnionych, gdzie jest mniej dzieci.