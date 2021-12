Ryzyko zakażenia jest obecnie uważane za "wysokie" w przypadku osób, które były szczepione dwukrotnie i tych, które wyzdrowiały - poinformowało RKI na Twitterze. W przypadku osób nieszczepionych pozostaje ono "bardzo wysokie". Natomiast w przypadku osób zaszczepionych szczepionką przypominającą Instytut ocenia ryzyko jako umiarkowane.

Ogólnie rzecz biorąc, zagrożenie dla zdrowia ludności ocenia się jako "bardzo wysokie", pisze Instytut w swojej zmienionej ocenie ryzyka.

Powodem niepokoju jest wariant Omikron koronawirusa, który zgodnie z obecnym stanem wiedzy rozprzestrzenia się "znacznie szybciej i skuteczniej niż poprzednie warianty wirusa", pisze RKI. Obecny rozwój sytuacji jest "bardzo niepokojący"

Instytut ostrzegł w tym kontekście przed nagłym wzrostem liczby zachorowań, który może doprowadzić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i być może innych obszarów opieki.

Tymczasem we wtorek liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech spada: urzędy zdrowia zgłosiły do RKI 23 428 nowych zakażeń, tydzień temu odnotowano 30 823 zakażeń. Liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia spadła do poziomu 306,4. Dzień wcześniej wynosiła 316, tydzień temu 375.

RKI zalecił m.in. "maksymalne ograniczenie kontaktów" i "maksymalne środki zapobiegania zakażeniom".

Kampania szczepień uzupełniających i wstępnych musi być kontynuowana jak najszybciej, a podróże należy ograniczyć do tych absolutnie koniecznych - podkreślono.

Nawet jeśli w Niemczech fala zakażeń Omikronem jest jeszcze w fazie początkowej, "to spojrzenie za granicę pokazuje, że w wyniku tego wariantu należy się spodziewać fali infekcji o dotychczas nieobserwowanej dynamice. Omikron jest bardzo (...) zakaźny i często prowadzi do infekcji, które mogą być przekazywane dalej, nawet u osób w pełni zaszczepionych i wyleczonych" - pisze RKI na swojej stronie internetowej.

Wstępne analizy Instytutu wskazują, że "Omikron może być przyczyną większości infekcji w Niemczech już na początku stycznia 2022 roku, a także kilkudziesięciu tysięcy przypadków infekcji dziennie". W obecnych warunkach liczba zakażeń nowym wariantem w Niemczech podwaja się mniej więcej co trzy dni - dodano.