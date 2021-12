"Nowy Rok powitamy z wydłużającą się listą deficytów. W aptekach brakuje heparyn drobnocząsteczkowych, leków przeciwzakrzepowych, które stały się krytyczne po włączeniu ich do zaleceń dla leczenia COVID-19 u niektórych pacjentów. Brakuje również wziewnego budezonidu i antybiotyków w formie zawiesin. To najbardziej palące z punktu widzenia pacjentów i aptekarzy braki. Spada także dostępność klemastyny w syropie oraz - ponownie - leku Plaquenil z hydroksychlorochiną, stosowanego w chorobach zapalnych i w toczniu" - napisano w raporcie.

W analizie biorą udział tylko leki na receptę. Aktualna liczba deficytów według stosowanej przez autorów raportu metodyki, która obejmuje spadek dostępności produktu w aptekach o co najmniej 50 proc. i brak łatwo dostępnych zamienników według oceny farmaceutów, wynosi 25. Jest to istotna zwyżka w porównaniu do poprzedniego raportu - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że pogarsza się dostępność krytycznych heparyn drobnocząsteczkowych. Na liście znalazły się preparaty Clexane i Neoparin w dawce 40 mg/0,4 ml, zawierające przeciwzakrzepową heparynę drobnocząsteczkową - enoksaparynę. "Zapotrzebowanie na heparyny niewątpliwie wzrosło w 2021 roku. Wynika to z faktu, że w przebiegu COVID-19 może rosnąć ryzyko powstawania zatorów i zakrzepów. Heparyny drobnocząsteczkowe to leki przeciwzakrzepowe, stąd pojawiły się w rekomendacjach terapii infekcji wywoływanej przez SARS-CoV-2." - napisano w raporcie.

Jak wskazano, wystąpiły też problemy z dostępnością sterydów wziewnych. "Na naszej liście leków deficytowych znalazły się dwa preparaty zawierające budezonid - glikokortykosteroid wziewny do podawania w nebulizacji. Chodzi o leki Nebbud i Benodil w wybranych dawkach podawane w formie nebulizacji (wziewu polegającego na wdychaniu zimnej mgiełki). Są szczególnie często zlecane przez pediatrów w schorzeniach dróg oddechowych u najmłodszych pacjentów" - czytamy.

Zaczyna brakować płynnego leku doustnego z przeciwhistaminową klemastyną. Lek jest stosowany głównie w przypadku alergii skórnych oraz w zwalczaniu objawów alergicznego nieżytu nosa (kichanie, świąd, łzawienie oczu). Po preparat często sięgają pediatrzy - piszą autorzy raportu.

Jak poinformowano, "Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. zaprzestały produkcji Clemastinum WZF 1 mg/10 ml w syropie, a cały dostępny u wytwórcy zapas produktu został wyprzedany. Dostępność syropu Clemastinum firmy Aflofarm spodziewana jest w drugiej połowie grudnia. Na razie nie widać odbicia. Jeszcze niedawno ponad połowa aptek zintegrowanych z GdziePoLek posiadała na stanie odpowiednik - Clemastinum firmy Hasco, jednak i dla tego produktu widoczna jest tendencja spadkowa".

Cały raport wraz z komentarzem niektórych firm farmaceutycznych znajduje się tu: https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-grudzien-2021

Autorka: Agata Zbieg