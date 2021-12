"Od 22 grudnia każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym oraz dawkę przypominającą, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w Polsce, by szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1). Ważne jest, by szczepionka była dopuszczona do obrotu na terytorium Unii Europejskiej" - napisał resort.