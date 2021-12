Jak zapowiedziano, nowy plan działania wsparty zostanie kwotą ponad 23 mln funtów. Jego główne punkty to rozszerzenie przynoszących efekty działań profilaktycznych, w tym zwiększenie dostępu do profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) w kluczowych grupach, zwiększenie liczby testów na obecność HIV w grupach wysokiego ryzyka, aby zapewnić szybkie wykrywanie nowych zakażeń oraz zapewnienie szybkiej kuracji zakażonych, aby zapobiec dalszemu przenoszeniu zakażenia i zwiększyć ich szanse na maksymalnie długie życie.

Ministerstwo zdrowia wskazuje, że obecne metody zapobiegania działają, bo pomiędzy 2014 a 2019 rokiem w Anglii liczba nowych zakażeń HIV zmniejszyła się o 35 proc., co jest jednym z największych spadków na świecie.

Aby osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie do 2030 roku do zera liczby nowych zakażeń HIV i liczby zgonów z powodu AIDS, w planie określono cele pośrednie, który mają zostać osiągnięte do roku 2025. Są to zmniejszenie liczby osób, u których po raz pierwszy zdiagnozowany jest HIV z 2860 w 2019 roku do mniej 600 w 2025 roku, zmniejszenie liczby osób, u których zdiagnozowano AIDS w ciągu trzech miesięcy od wykrycia HIV z 219 do poniżej 110, zmniejszenie liczby zgonów z powodu HIV/AIDS z 230 w 2019 roku do mniej niż 115 w 2025 roku.

"Wyeliminujemy nowe zakażenia HIV w Anglii do końca dekady. Zrobiliśmy już znakomity postęp w kwestii transmisji wirusa, która nadal spada w całej Anglii i jesteśmy na dobrej drodze do naszego celu zerowej liczby zakażeń HIV i zgonów do 2030 roku" - oświadczył minister zdrowia Sajid Javid.

Zarówno plan działania, jak i podane statystyki dotyczą tylko Anglii, bo służba zdrowia w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej jest w kompetencjach tamtejszych rządów.

Bartłomiej Niedziński (PAP)