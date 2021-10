"Głównym założeniem reformy było to, żeby przenieść ciężar opieki psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży z ośrodków szpitalnych, na opiekę środowiskową" – mówił na konferencji szef MZ.

"Jest to nie tylko kwestia lepszego dotarcia, zwiększenia dostępności, ale też kwestia tego, że liczba psychiatrów w Polsce wynosi niecałe 500 i nie jest to grupa zawodowa, która jest w stanie udźwignąć opiekę nad całą populacją dzieci i młodzieży" – dodał.

Dlatego, jak wyjaśniał, system musi być rozbudowany i przewidziano trzy poziomy opieki.

W każdym powiecie chcemy zapewnić dostęp do poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych

"Chcemy zapewnić dostępność w całej Polsce (do środowiskowych poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych – PAP). W tej chwili mamy 327 takich ośrodków. Założenie jest takie, żeby w praktycznie każdym powiecie był taki ośrodek. Docelowo ta liczba powinna być nieco mniejsza niż 400" – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski powiedział, że model ich finansowania "jest w tej chwili troszeczkę redefiniowany", wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom tych ośrodków.

"Zmniejszamy normatywy świadczenia usług, utrzymując praktycznie to samo finansowanie. To będzie krok, który pozwoli na to, żeby w każdym powiecie każda szkoła była objęta opieką psychologiczną, żeby wsparcie było naprawdę na wyciągniecie ręki" – mówił.

Dodał, że na poziomie drugim jest zapewnienie edukacji. "To powinien być jeden z najważniejszych elementów, żeby w każdym ośrodku drugopoziomowym była możliwość prowadzenia normalnych zajęć szkolnych, uczestniczenia właśnie, nie ekskludowania z tego normalnego życia, jakie prowadzą rówieśnicy" – mówił szef resortu zdrowia.

Jako trzeci element wskazał inwestycje. "Żeby ta baza infrastrukturalna była i uległa zdecydowanej poprawie, więc pod tym względem mamy przygotowany program, którego wartość jest blisko 80 mln zł" – powiedział. Zaznaczył, że część inwestycji jest już realizowana.