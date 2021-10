Ministerstwo Zdrowia informuje: począwszy od dnia 30 września 2021 r., każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), szczepienia dokonanego za granicą.

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia poza granicami kraju oraz po realizacji pełnego cyklu szczepienia, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnych "mObywatel" i "mojeIKP" lub poprosić o wydrukowanie UCC z aplikacji gabinetowej podczas wizyty w punkcie szczepień. Każdorazowo, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień: 1. Oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia, 2. Tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego, 3. Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie(P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (załącznik nr 1). Dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt 1 (kopia) oraz w pkt 2-3 (oryginał) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień. Uprawnionymi do wprowadzenia do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia wykonanego poza granicami kraju są osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, który przystępując do Narodowego Programu Szczepień utworzył punkt szczepień przeciwko COVID-19. Aktualny wykaz punktów szczepień jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z ich właściwością terytorialną oraz na mapie punktów szczepień pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien#/ Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w aplikacji gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu. Podstawę prawną ww. działań stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) tj. § 2 ust. 28a – 28c, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1754), a także przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10, z późn. zm.) tj. § 2a, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1771).