Co ciekawe, dziś obie strony odwołują się do reformy duńskiej z 2007 r. To, co mówi polityk PO, przeliczając, że w Polsce po podobnych zmianach miałoby zostać tylko 130 szpitali, jest jednak dużym uproszczeniem – w Danii reforma nadal trwa, ponadto zmienił się cały system, bo powstały duże centra, a małe szpitale zamknięto, ale częściowo przekształcono je w placówki wspierające. Jednak kierunek jest ten sam. Różnica polega na tym, że pierwsze, co zrobili Duńczycy, zanim rozpoczęli reformę, to ustalili, że będą ją wprowadzać ponad... podziałami politycznymi. Kiedy zapytałam kilka lat temu jedną z osób zaangażowanych w ten proces, jak im się to udało, nie zrozumiała pytania. – Jak to? Po prostu ustaliliśmy, że niezależnie jaka partia będzie rządziła, realizujemy przyjęty projekt – powiedziała. I zdaje się, że właśnie to stało się kluczem do sukcesu.