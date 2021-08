Według tej narracji początek pandemii jest związany z wojskowym laboratorium Fort Detrick w stanie Maryland. Placówka ta faktycznie była kiedyś sercem amerykańskiego programu prac nad bronią biologiczną; dzisiaj stanowi centrum badań nad walką z tego rodzaju zagrożeniem. „Jakie tajemnice, których wyjścia na światło dzienne obawia się rząd USA, są ukrywane w Fort Detrick? Co jeszcze zatajają amerykańskie władze?” – pytają retorycznie autorzy raportu o amerykańskiej pandemii z Instytutu Studiów Finansowych w Chongyangu.

Według opracowania tezę o związku pandemii z Fort Detrick uprawdopodabnia fakt, że w placówce całkiem niedawno wstrzymano badania nad groźnymi patogenami przez wzgląd na problemy z bezpieczeństwem. Faktycznie, jak pod koniec 2019 r. informował „The New York Times”, Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom – agencja federalna odpowiedzialna za nadzór epidemiologiczny w USA – nakazała władzom Fort Detrick natychmiastowe wstrzymanie takich prac. Problemem był jednak nieefektywny system oczyszczania wody używanej w laboratorium; eksperci obawiali się, że nie daje stuprocentowej gwarancji, że żadna toksyna z placówki nie przedostanie się na zewnątrz.

Raport nie podaje żadnych innych poszlak. To inaczej niż w przypadku Instytutu Wirologii w Wuhanie, na który podejrzenia spadły już na wczesnym etapie pandemii. Wiadomo, że w chińskiej placówce prowadzono badania nad różnymi koronawirusami; Instytut zatrudnia także Shi Zhengli, jedną z czołowych specjalistek od tych patogenów na świecie. O pracach z koronawirusem w Fort Detrick nic nie wiadomo (pominąwszy już fakt, że jest to jedno z wielu laboratoriów w USA, gdzie można byłoby prowadzić takie prace).

To jednak nie przeszkadza przedstawicielom chińskich władz rzucać od czasu do czasu podejrzeń na placówkę. O Fort Detrick wspominał już w lipcu ub.r. Zhao Lijian, rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych. Pytał za pośrednictwem Twittera (który w Państwie Środka jest zakazany – dostęp do niego na użytek zewnętrzny ma wąskie grono przedstawicieli władz), co stało za zamknięciem tamtejszego laboratorium. Im częściej na arenie międzynarodowej wracał wątek roli chińskich władz w początku pandemii, tym częściej w przekazie z Państwa Środka pojawiał się Fort Detrick.

Do prawdziwej ofensywy doszło jednak ostatnio przed opublikowaniem przez amerykańskie agencje wywiadowcze raportu dotyczącego pochodzenia wirusa. W ubiegłym tygodniu Wang Wenbin, inny rzecznik resortu dyplomacji, wezwał Światową Organizację Zdrowia, aby przyjrzała się dokładniej placówce w Fort Detrick. Chen Xu, przedstawiciel Chin przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, wysłał list do przewodniczącego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa z podobną prośbą.

Wzmianki o Fort Detrick nietrudno znaleźć w anglojęzycznych wersjach największych chińskich mediów. Teoria nie jest rozpowszechniana wyłącznie za pomocą suchych komunikatów prasowych. Zhao całkiem niedawno wrzucił na swoje konto twitterowe link do poświęconej fortowi piosenki hip-hopowej. „Fort Detrick? Raczej kociołek wiedźmy. Ile intryg powstało w twoich korytarzach? Ile kryjesz martwych ciał? Co tam chowacie, otwórzcie drzwi do Fort Detrick. Bo przecież uwielbiacie przejrzystość” – śpiewa formacja Tianfu Shibian z miasta Chengdu.

Tymczasem badania nad początkiem pandemii, głównie przez wzgląd na postawę Pekinu, utknęły w martwym punkcie. Powołana do tego celu przez WHO grupa ekspertów, która pojechała w tym celu do Państwa Środka, opublikowała w ubiegłym tygodniu na łamach renomowanego czasopisma „Nature” list, w którym wzywa do przyspieszenia prac: „Okno możliwości na dokończenie badań szybko się zamyka – kolejne opóźnienia mogą sprawić, że po prostu nie będzie to już biologicznie możliwe”. Chodzi m.in. o spadający poziom przeciwciał we krwi u osób, które zetknęły się z wirusem. Ekipa ekspertów jak dotąd nie otrzymała dokumentacji medycznej ok. 150 wczesnych pacjentów z Chin.

Osobny raport na temat początków pandemii zamówił u amerykańskiego wywiadu prezydent Joe Biden (trafił on na jego biurko w ubiegłym tygodniu). Nie zawiera twardych konkluzji; wywiad uważa, że władze Chin nie miały wiedzy o wirusie przed grudniem 2019 r., w związku z czym jest mało prawdopodobne, że SARS-CoV-2 był pomyślany jako broń biologiczna. Niemniej paru ekspertów wyraziło przekonanie, że nie można wykluczyć, iż wirus przedostał się do środowiska przez przypadek (np. na skutek niewystarczających procedur bezpieczeństwa).