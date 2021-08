– To główny element, który jest najistotniejszy i najszybciej przeniesie efekt dla pacjentów – mówił wiceminister Maciej Miłkowski na wczorajszym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia. Jak dodał, chodzi o przegląd m.in. dla pacjentów z wielochorobowością, którzy używają dużo leków , niekiedy ich nadużywają.

Poinformował, że jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie, który w tym tygodniu ma trafić do prekonsultacji. – Ma to być roczny pilotaż, żeby szybko można było ten element przenieść do normalnego funkcjonowania – dodał.