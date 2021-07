To nie do końca tak. Podniesienie wymaganego poziomu udziału w rynku najtańszego leku, którego cena stanowi limit, czyli wysokość dopłaty Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nie zwiększy zysków producentów, tylko zmniejszy dopłaty pacjentów. My apelujemy wyłącznie o nieobniżanie cen naszych produktów i utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Wszystkie leki refundowane podzielone są na tzw. grupy limitowe skupiające farmaceutyki o podobnym działaniu i wskazaniach. Najtańszy w grupie, który pokrywa 15 proc. zapotrzebowania rynku, wyznacza limit, czyli wysokość dopłaty NFZ do ceny pozostałych leków z grupy. Pacjent w aptece płaci różnicę między ceną produktu a wysokością limitu. W uproszczeniu, jeśli najtańszy lek w grupie wyznaczający limit kosztuje 10 zł, a najdroższy 25 zł, to pacjent płaci za ten najdroższy 15 zł (25 zł cena najdroższego leku – 10 zł limit = 15 zł dopłata pacjenta). Problem polega na tym, że ten najtańszy zaspokaja tylko 15 proc. zapotrzebowania. W konsekwencji jeśli 100 pacjentów przyjdzie po jakiś lek z tej grupy, tylko 15 dostanie go w najniższej cenie, a 85 zapłaci więcej. Limit wyznacza często azjatycki producent, który wchodzi z bardzo niską ceną i małą liczbą produktów, których nie udało mu się sprzedać na bardziej opłacalnych niż polski rynkach. Należałoby więc wprowadzić zasadę, że lek, którego cena stanowi limit, musi zaspokajać nie – tak jak obecnie – 15 proc. zapotrzebowania rynku, ale np. 50 proc. Wówczas producent zobowiązany do dostarczenia większej ilości leku do Polski nie będzie mógł traktować naszego rynku jak sklepu z końcówkami serii, gdzie sprzedaje się towary po kosztach. Wysokość limitu wzrośnie, a dzięki temu obniżą się dopłaty pacjentów. Poza tym na 100 pacjentów w aptece 50 będzie mogło dostać lek w cenie limitu.