Jak podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Rady Funduszu NFZ, przygotowując plan finansowy, trzeba, tak jak w poprzednich latach, bazować na obecnie obowiązujących przepisach. Te zakładają, że na zdrowie ma być przeznaczone 5,5 proc. PKB. To procent liczony od wartości z 2020 r., co nominalnie daje 128,9 mld zł. Gros tych pieniędzy to właśnie środki NFZ przeznaczone na leczenie. A reszta to m.in. budżet Ministerstwa Zdrowia czy wydatki samorządów w ochronie zdrowia. Jak podkreśla Małgorzata Gałązka-Sobotka, jeżeli dotacja wynosi 0 zł, to znaczy, że wprowadzenie ustawy 6 proc. nie przekłada się na zwiększenie środków na leczenie. – Jest planowany wzrost, jednak pytanie, czy przełoży się to na zwiększoną dostępność do świadczeń. Paradoksalnie może się okazać, że za więcej pieniędzy kupujemy mniej zdrowia. Bo choć nominalnie jest więcej pieniędzy, to koszty świadczeń wzrosły – komentuje.