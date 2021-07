Polacy korzystają z e-usług w ochronie zdrowia

Według najnowszych danych z czerwca 2021 roku wynika, że z Internetowego Konta Pacjenta korzysta obecnie 9,3 mln użytkowników. Pod koniec 2020 ta liczba była o połowę niższa, nie mówiąc już o statystykach sprzed pandemii. Trudno powiedzieć, czy Polacy pokochali e-usługi w obszarze ochrony zdrowia. Raczej, w większości przypadków zostaliśmy zmuszeni do korzystania z nich, co niewątpliwie wyszło na dobre.

Warto przypomnieć, że dziś w IKP można m.in. zobaczyć e-receptę wystawioną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności odbierania jej osobiście w przychodni. Ponadto pacjenci mogą za pośrednictwem IKP otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach — by móc realizować e-recepty i e-skierowania z telefonem w ręku. W IKP sprawdzimy też i pobierzemy otrzymane dokumenty. Także poprzez IKP można np. upoważnić bliską osobę do dostępu do danych, czy upoważnić do odbioru recepty.

Dodatkowo z konta można było się dowiedzieć o terminach kwarantanny, wynikach testu na Covid-19, wybrać termin szczepienia czy też ostatnio pobrać zaświadczenie o szczepieniu, czyli tzw. unijny certyfikat Covid.

W ogłoszonych przez rząd w maju 2021 roku wytycznych do Nowego Ładu dowiedzieliśmy się, że zarówno IKP jak i usługi z nim związane zostaną bardzo rozszerzone.

Nowy ład przyniesie nowe możliwości

Jak można przeczytać w dokumencie, przełomem w kontaktach pacjentów ze służbą zdrowia będzie Centrum Obsługi Pacjenta, znane jako strona pacjent.gov.pl. Ten kolejny etap cyfryzacji systemu zdrowia, ma doprowadzić do ograniczenia biurokracji, umożliwić zapisywanie się do lekarzy, w tym specjalistów, przez internet czy infolinię.

Dzięki rozbudowie Centrum Obsługi Pacjenta komunikacja z przychodniami i szpitalami ma być prostsza i wygodniejsza. Jak mówią przedstawiciele rządu Centrum Obsługi Pacjenta – pacjent.gov.pl, ma stanowić kompleksowe narzędzie obsługi oraz polepszyć komunikację z pacjentem, co przełoży się również na poprawę jakości i dostępu świadczeń.

Wykorzystany w końcu zostanie w pełni System Informacji Medycznej (SIM), który będzie umożliwiał przekazywanie lekarzowi – za zgodą pacjenta – informacji o zdarzeniach medycznych, a także jego elektronicznej dokumentacji dotyczącej zdrowia. Kolejnym modułem będą zapisy na wizytę u lekarza przez telefon i internet, co umożliwi łatwiejszą rejestrację do specjalistów, a także pozwoli na przesyłanie przypomnień SMS-owych o wizytach.

Usprawniona zostanie też nocna pomoc lekarska. Szpitale od tej pory będą działać na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta, drugi to sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego. Wszystko to będzie się odbywać zdalnie, za pomocą konsultacji telefonicznych czy też przez internet.

Nowy ład przyspieszy rozwój e-usług

Największym wyzwaniem, a jednocześnie kwestią, na jaką czekają pacjenci, jest cyfrowy dostęp do danych. Tak, aby dane pacjenta szły za nim niezależnie od tego gdzie skorzysta z pomocy lekarskiej i jak często będzie zmieniał dotychczasowego lekarza. Do tej pory wiele dokumentów podczas lat leczenia gubiło się, pacjenci musieli je gromadzić, aby przekazać lekarzowi, trzeba było je wysyłać pomiędzy jednostkami POZ itd. Cyfryzacja w tym obszarze pozwoli w ciągu kilku sekund udostępnienie lekarzowi specjaliście danych medycznych przez pacjenta, co zdecydowanie przyspieszy diagnozę jak i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Oczywiście dziś strona pacjent.gov.pl jak i samo Internetowe Konto Pacjenta wygląda nieco topornie. Wielu użytkowników wskazuje na konieczność stworzenia czytelnej aplikacji, która pozwoli także osobom starszym na szybkie i wygodne nauczenie się podstawowych funkcji. Rozwój cyfrowych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia i kontaktu pacjenta z lekarzem powinien być priorytetem. Dzięki pandemii na szczęście te usługi ruszyły z miejsca i dziś duża liczba użytkowników – pacjentów widzi zalety tego typu technologicznych ułatwień. Nowy Ład powinien przynieść jak najszybciej nowe usługi dla milionów pacjentów w Polsce.