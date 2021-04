Sebastian Gościniarek z firmy doradczej BBSG uważa, że wyselekcjonowanie pasażerów z Indii będzie możliwe tylko, gdy kupią bilet z tzw. przesiadką, czyli z Indii przez Dubaj do Polski czy Niemiec. ‒ Gdy jednak nabędą bilety osobno na oba odcinki, stanie się to już niemożliwe ‒ dodaje. Innymi słowy: w zasadzie każdy, kto naprawdę będzie chciał przylecieć z Indii do Polski, będzie mógł to zrobić. Chociaż warto nadmienić, że to także nie będzie proste, bo np. linie Emirates zawiesiły połączenia z Indii.