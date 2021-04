“Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami. Teraz je rozluźniamy, bo jesteśmy na tym etapie szczepienia, na którym trzeba odpowiadać na aktualną sytuację, dostosowując się też do aktualnych możliwości jeśli chodzi o dostęp i liczbę preparatów” - dodał.

Podkreślił, że realizując wytyczne premiera Mateusza Morawieckiego, rząd przyspiesza z jednej strony zapisy na konkretne terminy szczepień, a z drugiej strony zmienia też system tak, żeby elastycznie dostosowywał się do aktualnej sytuacji, aby Polacy jak najłatwiej mogli się szczepić.

Wcześniej na konferencji prasowej w Legnicy w uruchomionym w poniedziałek punkcie szczepień powszechnych Dworczyk mówił, że "do 10 maja wszyscy Polacy do 18. roku życia będą mieli wystawione e-skierowania i będą mogli się już rejestrować na konkretne terminy szczepień". "We wtorek przedstawimy szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą się mogły rejestrować" - poinformował.

Podkreślił, że łącznie ma powstać ponad 600 punktów szczepień powszechnych. "A więc do 6,7 tysiąca punktów szczepień, które już działają od kilku miesięcy, dołączy jeszcze ponad 600 punktów szczepień powszechnych" - powiedział. I zaznaczył, że "wszystko po to, żeby przyspieszyć program szczepień".