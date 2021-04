Karolina Podsiadły-Gęsikowska, adwokat z kancelarii adwokacko-radcowskiej Podsiadły-Gęsikowska, Powierża Sp.p., zwraca uwagę, że wymuszanie na pacjencie opłat za usługi , które nie są mu potrzebne, może spełniać przesłanki do uznania, iż mamy do czynienia z przestępstwem z art. 286 k.k., czyli oszustwem. – Terapeuta, zobowiązując się – bez wywiadu z daną osobą – iż przeprowadzi z nią z góry określoną liczbę spotkań (co wiąże się z dodatkowym kosztem), narusza swoim działaniem ten artykuł. Nie można przecież bez spotkania z pacjentem określić czasu potrzebnego do przeprowadzenia terapii. To tak, jakby mechanik samochodowy bez obejrzenia pojazdu czy też przeprowadzenia rozmowy z jego posiadaczem z góry określił, ile godzin poświęci na naprawę – wskazuje. I dodaje, że z tego samego artykułu odpowiedzialność może ponosić również przedstawiciel poradni, który zobowiązuje terapeutę, aby postępował w nieuczciwy sposób.