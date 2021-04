Uzgodniliśmy z Komisją Europejską przyspieszenie dostawy 50 mln dawek i obecnie spodziewamy się dostarczyć do Unii Europejskiej 250 mln dawek szczepionki w II kwartale br. – poinformowało PAP biuro prasowe Pfizer Polska. W piątek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do Polski trafi dodatkowe ok. 4,3 mln szczepionek tej firmy.

Biuro prasowe Pfizer Polska przekazało, że w wyniku modyfikacji wprowadzonych w styczniu w zakładzie w Puurs i innych działań na rzecz zwiększenia produkcji w Europie firma znacząco zwiększyła wielkość dostaw. "W pierwszym kwartale dostarczyliśmy do Polski pełną zadeklarowaną liczbę dawek, czyli 4,5 mln. W drugim kwartale wielkość dostaw wzrosła, a dodatkowo byliśmy w stanie przyspieszyć dostawy w krótkim terminie – uzgodniliśmy z Komisją Europejską przyspieszenie dostawy 50 mln dawek i obecnie spodziewamy się dostarczyć do Unii Europejskiej 250 mln dawek szczepionki Comirnaty w II kwartale 2021 r." – poinformowała firma. W Chile zbadano chińską szczepionkę CoronaVac. Skuteczności: 67 proc. Zobacz również Pfizer dodał, że szczegółowy harmonogram dostaw został przekazany polskiej administracji publicznej. W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do Polski trafi dodatkowe ok. 4,3 mln szczepionek tej firmy. "W kwietniu to będzie nie więcej niż 200 tys., w maju prawdopodobnie 1,2 mln i pozostała część w czerwcu" – powiedział. "Staramy się przyspieszyć tę dostawę na maj. Jest szansa, jestem w kontakcie z kierownictwem grupy Pfizer po to, żeby każdy tydzień przyspieszenia przybliżył nas do zwycięskiej walki z tą straszną, okropną epidemią. Natomiast, czy tak będzie, poczekajmy jeszcze kilka dni" – oświadczył Morawiecki. Comirnaty to szczepionka w technologii mRNA, domięśniowa, dwudawkowa. Pierwsza została dopuszczona do stosowania w krajach Unii.