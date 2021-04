Analogicznie do końca września wyłączony ma być obowiązek spełnienia warunków dodatkowych, do których zobowiązał się świadczeniodawca zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to warunków dodatkowo ocenianych odnoszących się do kadry medycznej. Taką zmianę przewiduje druga skierowana wczoraj do publikacji nowelizacja. Również w tym przypadku decyzję co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej pozostawiono szefostwu szpitala.