Przypomnijmy – jest to kontynuacja działań podejmowanych w zeszłym roku. Wówczas placówki POZ również mogły składać wnioski o środki rekompensujące im wydatki związane z obowiązkową informatyzacją. W jednej z poprzednich edycji rozszerzano nawet grono beneficjentów. Jednak okazało się, że z dopłat najchętniej korzystały przychodnie POZ, zatem zdecydowano się na powrót do pierwotnej koncepcji i kierowania wsparcia tylko do nich.