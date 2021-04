Radosław Tymiński, radca prawny i autor bloga Prawalekarza.pl, zwraca uwagę, że problemem są niedookreślone przepisy. O ile przyznanie dodatku w przypadku osób udzielających świadczeń w systemie ratownictwa medycznego, na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach) i izbach przyjęć oraz diagnostów laboratoryjnych jest jasne, o tyle pojawiają się wątpliwości w stosunku do osób, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. – Polecenie ministra nie uzależnia otrzymania dodatku od liczby udzielonych świadczeń. Stąd dyrektorzy mają wątpliwości, czy należy się on w pełnej wysokości pracownikom oddziałów, na których miesięcznie zdarzają się dwa, trzy przypadki „pozytywnych” pacjentów, podczas gdy na SOR-ach tych pacjentów jest kilkukrotnie więcej – argumentuje ekspert. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy członek personelu jest delegowany do pracy na oddziale covidowym na kilka dni w miesiącu. Stąd obowiązek tworzenia godzinówek, na podstawie których lekarze otrzymują część dodatku.