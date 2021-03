Nic dziwnego: rząd musi mieć pieniądze na teraz, a opozycja tylko składa obietnice. Skąd ta wspólnota programu? Kryzys covidowy pokazał to, co już wcześniej wiedzieliśmy. Wydatki na zdrowie muszą rosnąć, a ponieważ lista celów i rozwiązań jest skończona, trudno się dziwić, że w wielu punktach pomysły dwóch zaciętych wrogów będą się pokrywać. PO, ogłaszając program, przekonywała, że chce „zaproponować coś, czego w powojennej historii nie było – wielki program zdrowotny, który stanie się elementem zdrowego społeczeństwa”. I faktycznie może to być przełom: mamy szansę, że mimo napiętej atmosfery, kiedy przyjdzie do głosowania, posłowie zgodnie podniosą rękę do góry za zdrowiem pacjentów niezależnie od tego, nad czyim projektem będą głosować.