W naszym regionie wciąż kiepsko wygląda sytuacja w Czechach, bo chociaż trzecia fala w kraju zdecydowanie opadła, to dziennie dalej notuje się tam ok. 8 tys. zakażeń. Na Węgrzech poluzowania obostrzeń można się spodziewać dopiero po świętach. Wówczas zmieni się czas obowiązywania godziny policyjnej, wprowadzonej jeszcze na początku listopada: w domu nie trzeba się będzie chować o 20, ale o 22. Godzina policyjna dalej będzie się kończyła o 5 rano. Powrotu dzieci do szkół nad Balatonem można się spodziewać w połowie kwietnia, o ile do tego czasu uda się zaszczepić mniej więcej jedną czwartą populacji.