Spółka wykonała badania in vitro i in vivo, przetestowała dziesięć różnych substancji aktywnych oraz opatentowała nanoplatformę do transportu aktywnych substancji farmaceutycznych. Badania in vivo wskazują na wysoki potencjał terapeutyczny leku. Po ostatecznych badaniach na zwierzętach, rozpoczyna produkcję leku PolEpi, który następnie będzie testowany na ludziach. Dopuszczenie do obrotu PolEpi zakłada się po badaniach klinicznych II fazy. Licencjonowany lek będzie produkowany przez firmę Sunho Pharmaceutical.