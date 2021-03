Kluczowe jest to, jak będą dystrybuowane. Jeżeli np. nagle zostaną do tego wliczane środki europejskie, np. pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy, czyli skierowane na inwestycje, to uważam, że będzie to nie fair wobec pacjentów. Ci chcą zwiększenia dostępności do świadczeń, na które trzeba czekać w długich kolejkach. Inwestycja w mury i sprzęt to jedno, ale dostępność i jakość leczenia to drugie. Oczekiwałabym doprecyzowania sposobu określania środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udziału kosztów wynagrodzeń. Zbyt ogólne opisywanie finansów sektora ochrony zdrowia nie wzmacnia poczucia bezpieczeństwa pacjenta.