Projektowana nowelizacja ma to zmienić. Wprowadzić m.in. koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, u której dziecka podejrzewa się wadę letalną, a to oznacza konkretne obowiązki dla lecznicy, do której trafi, i dla personelu. Należeć będzie do nich m.in. konieczność zgłoszenia pacjentki przez lekarza do hospicjum perinatalnego. W każdym szpitalu, w którym jest oddział ginekologiczno-położniczy, będzie musiał zostać powołany koordynator perinatalnej opieki paliatywnej – tę funkcję będą mogli pełnić lekarz, położna lub psycholog. Koordynator ma m.in. czuwać nad dokumentacją ciężarnej, ułatwiać jej kontakt ze specjalistami, a także zorganizować konsylium w sprawie porodu, na którym mają zostać zaplanowane np. jego przebieg i sposób postępowania z dzieckiem, jeśli urodzi się żywe. W konsylium, poza specjalistami, będzie uczestniczyła pacjentka oraz bliska jej osoba.