"Według informacji z Europejskiej Agencji Leków (EMA), mamy w tej chwili na obszarze Unii Europejskiej zaszczepionych blisko 5 mln osób szczepionką AstraZeneki. I tutaj mamy 30 przypadków takich zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. One są zgłaszane do EMA poprzez właściwy system, natomiast […] w żadnym z tych przypadków nie została potwierdzona relacja" - powiedział Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

Poinformował, że w Wielkiej Brytanii zostało podanych blisko 10 mln szczepionek AstraZeneki. Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła mniej więcej 52 tys., co oznacza, że jest to niecałe 5 promili.

"Jeżeli popatrzymy na to, jak ta szczepionka podawana jest w Polsce, to my w tej chwili podaliśmy ją w 583 tys. przypadków i ten odsetek NO-ów jest jeszcze mniejszy, bo jest poniżej 4 promila" - podkreślił minister.

Podkreślił, że także w Polsce monitorowane są wszystkie odczyny poszczepienne po podaniu szczepionki pod kątem zatorowości i dotychczas nie potwierdzono związku w tym zakresie.

"Dokonujemy tutaj szczegółowego badania i monitorowania tych przypadków, ale żaden z niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w Polsce również w przypadku AstryZeneki nie potwierdził jak do tej pory istnienia tego związku" – powiedział.

Podkreślił, że "korzyści wynikające ze szczepienia, wzrost bezpieczeństwa społecznego są o wiele większe niż ewentualne ryzyko przyjęcia szczepionki AstraZeneka".

W ub. tygodniu poinformowano, że kilka państw europejskich poinformowało o wstrzymaniu szczepień szczepionką firmy AstraZeneca, w związku z podejrzeniem, że preparat może powodować zakrzepy krwi. Wśród tych państw są m.in. Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa i Rumunia.