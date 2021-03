Z oficjalnie podawanych danych wynika, że w Polsce do piątku w pełni zaszczepiło się 4,2 proc. ludności. W Unii Europejskiej lepszy wynik ma jedynie Malta (8,7 proc.), zaś w Europie - Serbia (10,9 proc.), Norwegia (4,6 proc.; stan na 11 marca) i Szwajcaria (4,3 proc. do 10 marca).

Zdecydowanym światowym liderem jest Izrael, w którym obie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech - jedynej tam stosowanej - przyjęło już 47,7 proc. populacji. Za nim są Zjednoczone Emiraty Arabskie (22,1 proc.) i Bahrajn (12,5 proc.) oraz USA (11 proc.). W pierwszej dziesiątce jest też lider w Ameryce Południowej, Chile, gdzie w pełni zaszczepionych jest 9,3 proc. mieszkańców.

Tuż za Polską są Dania (4,2 proc.) i Węgry (4,1 proc.), choć dane z tych krajów są z poniedziałku. W Afryce liderem jest Maroko (4 proc.).

W czołówce państw byłaby Wielka Brytania, jednak wprowadzona tam polityka odkładania drugiej dawki o co najmniej 12 tygodni oznacza, że tylko 2,3 proc. mieszkańców otrzymało dotąd pełne szczepienie. Jednocześnie już ponad 1/3 mieszkańców Wysp (34,9 proc.) dostała co najmniej jeden zastrzyk, co jest trzecim wynikiem na świecie.

Pod względem łącznej liczby podanych dawek w przeliczeniu na 100 mieszkańców, Polska jest na 9. miejscu w UE (11,9). Unijnym liderem jest Malta (26,5), która wyprzedza Węgry (17,7) i Danię (14,3). Na końcu stawki w UE są Bułgaria (4,9), Łotwa (5,1) i Chorwacja (6,5). Na świecie w tej kategorii również pierwszy jest Izrael (107), a za jego plecami są ZEA (65,9) i Wielka Brytania (37,2).