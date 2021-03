Niedzielski zapytany w środę na konferencji prasowej, czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 jest rozpatrywana zamiana strategii szczepień, przyznał, że obecnie analizowane są dwa scenariusze zmian.

"Jeden, to szczepienie ozdrowieńców jedną dawką - to w okresie, który jest mniej więcej sześć miesięcy po odnotowaniu pozytywnego wyniku. Drugi, to wydłużanie okresu pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem w ramach zasad dopuszczonych przez charakterystykę produktu leczniczego" - oświadczył minister zdrowia.

Poinformował, że do końca tego tygodnia lub na początku przyszłego przekaże, jaka decyzja została podjęta w tej sprawie.