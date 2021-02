Minister powiedział, że we wtorek podjęto decyzję w trakcie posiedzenia rady taryfikacyjnej przy Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji o podniesieniu wycen w różnych dziedzinach onkologicznych. Dodał, że skutkować to będzie zwiększeniem nakładów w onkologii o ponad 200 mln zł w ujęciu rocznym. Zapewnił, że nowe taryfy powinny wejść w życie najpóźniej od 1 kwietnia.

Równocześnie minister zaznaczył jednak, że kluczowe jest to, by wracać do leczenia, kontaktu z lekarzem.

"Proszę nie lekceważyć objawów. Ośrodki onkologiczne są w pełni zabezpieczone, przygotowane do przyjmowania pacjentów. Wracajmy do leczenia" - zaapelował.