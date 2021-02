Saczka powiedział na konferencji prasowej o prowadzonych w ciągu weekendu przez Inspekcję Sanitarną kontrolach w obiektach hotelowych i gastronomicznych. "Łącznie z policją zostało skontrolowanych 2 718 obiektów" - poinformował Główny Inspektor Sanitarny.

Podziękował właścicielom tych hoteli, którzy "stanęli na wysokości zadania i dopełnili wszystkich warunków sanitarno-epidemiologicznych". "Natomiast obrazki, które obserwowaliśmy na ulicach Zakopanego były kwestii uczestników tych hoteli, którzy wychodząc na ulicę zachowywali się w sposób nieodpowiedzialny" - mówił Saczka.

Podczas kontroli - mówił Główny Inspektor Sanitarny - stwierdzono dwie drobne nieprawidłowości oraz zastosowano 36 pouczeń. "Niemniej, również w Zakopanem na Krupówkach mieliśmy do czynienia z jednym lokalem gastronomicznym, który wbrew wszelkim zasadom funkcjonował. Wczoraj odbyła się kolejna kontrola tego lokalu, została wydana decyzja o natychmiastowym zamknięciu tego lokalu oraz zostało wszczęte kolejne postępowanie administracyjne w kierunku nałożenia ewentualnej kary finansowej" - poinformował.

Saczka zaapelował też o rozwagę i odpowiedzialność, by Zakopane nie stało się "symbolem ponownego rozwoju epidemii".

Główny Inspektor Sanitarny poinformował także, że aktualnie w Polsce zostało stwierdzonych 8 przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa. "Dotyczą one osób, które nigdzie nie wyjeżdżały z kraju ani nie miały do czynienia z osobami przyjeżdżającymi z zagranicy. Więc jeśli doszło do tego typu zakażenia, ta mutacja po prostu krąży w społeczeństwie" - powiedział.