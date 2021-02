Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące, w określonym czasie po iniekcji, pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.

Inne odczyny - poza łagodnymi, czyli zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia - jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

W zamieszczonym na rządowych stronach bieżącym raporcie dotyczącym NOP-ów po szczepieniu przeciw COVID-19, znajdują się też informacje o zgonach pacjentów. Odnotowano je w styczniu - m.in. pod datami: 22.01. 25.01., 27.01., 29.01 (dwie osoby) oraz w lutym – 1.02., 2.02., 3.02. (dwie osoby), 4.02. oraz 5.02.

Przy informacji o śmierci pacjentki z 25 stycznia widnieje wpis, że "według lekarza jej zgon nie pozostaje w związku z podaniem szczepionki". Z kolei pod datą 29 stycznia zapisano, że zgon nastąpił trzy dni po szczepieniu. "Brak pewności, czy szczepienie mogło mieć wpływ na zgon, zdarzenie zostaje zgłoszone jako NOP" – wskazano.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany przez PAP o te przypadki przekazał, że "informację o rozpoznaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych lekarz zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP".

Odbywa się to - jak wyjaśnił - z poziomu gabinetowego systemu informatycznego gabinet.gov.pl. Zaznaczył, że obowiązek zgłoszenia NOP w ramach prowadzonego i na rzecz nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

"Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi dane epidemiologiczne o występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych na podstawie informacji ze zgłoszeń i prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych; przekazuje kopie zgłoszenia NOP do URPL i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) będącego krajową jednostką specjalistyczną w zakresie nadzoru epidemiologicznego" – przekazał rzecznik.

Dane zawarte w zgłoszeniu niepożądanego odczynu poszczepiennego – jak dodał - są następnie weryfikowane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w razie potrzeby są uzupełniane, a także sprawdzana jest prawidłowość kwalifikowania rodzaju i stopnia ciężkości niepożądanego odczynu poszczepiennego opisana w zgłoszeniu. Zbiorcze dane posiada Główny Inspektorat Sanitarny.

"Ministerstwo Zdrowia nie posiada kompetencji do oceny zgłoszenia i nie może potwierdzić, że szczepionka przyczyniła się w danym przypadku do śmierci pacjenta. Po wystąpieniu NOP prowadzone jest dochodzenie prowadzone we współpracy przez PSSE, NIZP-PZH, organy inspekcji farmaceutycznej oraz producenta czy wystąpienie NOP pozostawało w związku przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem" – zaznaczył Andrusiewicz.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Wykonano dotąd ponad 1,7 mln szczepień; dwie dawki dostało ponad 482 tys. osób.