Projekt nowych wytycznych co do sposobu udzielania porad lada moment trafi do uzgodnień. Resort zdrowia chce w ten sposób zwiększyć dostępność wizyt osobistych w podstawowej opiece zdrowotnej. Tymczasem NFZ zapowiada kolejne kontrole dotyczące sposobu opieki nad pacjentami. Jak tłumaczy, to efekt skarg ze strony chorych na odsyłanie ich przez lekarzy rodzinnych na badanie telefoniczne.