Na razie państwa członkowskie mogą w tej kwestii podjąć decyzję na własną rękę. Jako pierwsi zrobili to Niemcy. Berlin zaleca szczepionkę tylko dla osób w wieku 18–64 lata. Z kolei Włosi wydali rekomendację, by dla osób powyżej 55. roku życia rozważyć podanie preparatu innej firmy. W Wielkiej Brytanii preparat jest za to podawany wszystkim grupom wiekowym. Polski resort zdrowia w piątek zwrócił się do rady medycznej przy premierze o podjęcie decyzji. Jak przyznawali nasi rozmówcy, „nastroje są minorowe”. Z pierwszych konsultacji wynikało, że raczej będą rekomendacje tylko dla młodszych pacjentów. Nasi rozmówcy z rządu twierdzą, że najprawdopodobniej odwołamy się do wskazań EMA i ustawimy próg wiekowy na 55 lat.

Do tej pory głównym dostawcą preparatów dla Polski jest Pfizer z pewnym wsparciem Moderny. To nie wystarczy jednak, żeby zabezpieczyć populację. Do końca marca liczymy na 5,8 mln dawek od Pfizera i Moderny, co wystarczy na zaszczepienie 2,9 mln Polaków. Moderna jednak ogranicza dostawy; w lutym miało trafić do Polski ponad 400 tys., a trafi jedynie ok. 300 tys. dawek. W Polsce jest 7 mln osób po 65. roku życia, w tym 4,5 mln 70 plus, które są już szczepione w ramach grupy I. Do końca marca 2 mln z nich otrzymały gwarancję zaszczepienia.