Lekarze korzystający z procedury uproszczonego uznania kwalifikacji, pracujący ponad dwa lata na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, będą również warunkowo dopuszczeni do prowadzenia resuscytacji, podejmowania decyzji o jej zakończeniu oraz wykonywania znieczuleń. W przypadku przejmowania resuscytacji będzie to miało miejsce na wezwanie specjalisty, w przypadku jej zakończenia – po konsultacji z nim. Zaś do znieczulenia będzie mógł być dopuszczony specjalista z zagranicy, który dostanie zgodę na wykonanie konkretnego zabiegu od kierującego oddziałem oraz będzie dysponował pisemnym potwierdzeniem wydanym przez ordynatora oddziału, że dysponuje wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do wykonywania znieczulenia. Dokument ten będzie przechowywany w aktach osobowych lekarza.