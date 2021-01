Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że wśród osób, które zapisały się na terminy szczepień udostępnione w centralnym kalendarzu jest około: 100 tys. mieszkańców DPS-ów i 750 tys. seniorów powyżej 80. roku życia. 1 mln 50 tys. stanowią już zaszczepione osoby bądź zarejestrowani osoby z grupy 0, a kolejny 1 mln 50 tys. to zarejestrowani seniorzy i terminy zarezerwowane przez punkty szczepień dla pacjentów powyżej 70. roku życia.

"Z tych 3,1 mln osób, które możemy zaszczepić do końca pierwszego kwartału, pozostaje nam tylko 150 tys. wolnych terminów" - powiedział Dworczyk.

Zwrócił uwagę, że wiele osób jest rozgoryczonych i chciałoby się już w tej chwili zarejestrować, już wiedzieć kiedy będzie termin szczepienia.

"Ale trzeba sobie jasno powiedzieć i powtórzyć, że te ograniczenia wynikają z braku dostępności szczepionki. My nie możemy zapisywać na konkretne terminy szczepienia nikogo, nie mając gwarancji, że ta szczepionka zostanie do nas dostarczona, a jedyne gwarancje posiadamy na razie do końca marca br." - powiedział Dworczyk.

"Ale chcemy, i to możemy zrobić, zagwarantować, że każdy senior w Polsce, który będzie chciał, zostanie zaszczepiony" - zapewnił szef KPRM.

Szczepienia rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie 3 mln osób – głównie seniorzy i pracownicy medyczni. Do tej pory wykonano w Polsce 603 tys. 809 szczepień.

Szczepienia osób powyżej 70. i 80. roku życia ruszą 25 stycznia.