"Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł wręczyć pozwolenia wykonywania zawodu osobom, które (…) ze względu na różne bariery administracyjne, biurokratyczne i te związane z kosztami, jakie trzeba ponosić, nie miały możliwości mieć pozwolenia na wykonywanie zawodu, którego się wyuczyli w swoich krajach macierzystych, przede wszystkim Białorusi i Ukrainie" – powiedział minister.

Szef resortu zdrowia wskazał na konferencji prasowej w Warszawie, że do tej pory system dopuszczania do wykonywania zawodu był skomplikowany. "Trzeba był przystąpić do nostryfikacji dyplomu na jednej z uczelni medycznych, potem konieczne było odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego realizowanego za granicą. Następnie była konieczność zdania egzaminu lekarskiego, czy lekarsko-dentystycznego i egzamin z języka polskiego" – wskazał.

"Ta liczna wymogów tworzyła poważne bariery w dostępie" – dodał. Wprowadzono zmiany, a uproszczone procedury – jak podkreślił – zachowują gwarancje wiedzy i odpowiedniego procesu kształcenia.