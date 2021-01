W Gdańsku transport osób do punktów szczepień w większości będzie wykonywany mikrobusami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. – Nie planujemy korzystać z pojazdów OSP ani PSP. O pomoc będziemy prosić tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przy konieczności przemieszczenia osób do podstawionego transportu – informuje biuro prasowe miasta Gdańsk