Każda placówka ma zresztą swoje zasady. – Zdarzyło się np., że ktoś akurat zrobił test, który okazał się pozytywny. Zawsze jest więc kilka czy nawet kilkanaście wakatów – przyznaje Jarosław Kończyło, dyrektor szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. W tej placówce najpierw otrzymują szczepienia pracownicy szpitala, a potem pracownicy firm współpracujących z nim czy sanepidu . We wtorek było osiem dodatkowych miejsc na szczepienie, a poprzedniego dnia kilkanaście. Informacja na ten temat jest kierowana do danej firmy, np. dostawcy tomografii czy polsko-amerykańskiej kliniki serca, która dzierżawi u nich powierzchnie. Są to osoby, które i tak znajdują się w grupie 0, ale byłyby szczepione później.