Jak podał NFZ zmiany wprowadzone nowelizacją zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym.

"Na podstawie przepisów w zakresie subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego określonego w ww. ustawie, wprowadza się bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień" - napisano w uzasadnieniu do zmiany regulacji.

Takie rozwiązanie powinno - zdaniem NFZ - zmotywować świadczeniodawców do poprawy dostępności do tego typu świadczeń. Jednocześnie podkreślono, że skutki finansowe są trudne do oszacowania.

Przepisy zarządzenia obowiązują od środy, 6 stycznia 2021 roku. Stosuje się je do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2021 roku.