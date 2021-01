W słowach celebrytów odczytuję przerażenie sytuacją, w której się znaleźli. Mam poczucie, że gdyby dziś wystawić ich na rynku, tłum by ich nie oszczędził. I na pewno to działanie nie przełoży się na decyzje obywateli. Nikt nie zaszczepi się „na złość”, nikogo to nie zmobilizuje do zapisywania się w kolejkę. To, co się wydarzyło na WUM, oczywiście wymaga wyjaśnień. Ale być może każdy, komu ciśnienie z tego powodu skoczyło, powinien przeprowadzić na sobie proste ćwiczenie: gdyby dostał telefon z propozycją, skorzystałby? Dodatkowo ta sytuacja trafiła we wszystkie czułe punkty społecznego resentymentu: postawiła pod ścianą elitę, „warszawkę”, przeciwników rządu. Pogłębiła podział na „my” i „oni”. Sam, propagując w mediach społecznościowych szczepienia, słyszałem pod swoim adresem inwektywy, że się sprzedałem władzy. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby narodowym programem szczepień kierowali lekarze, specjaliści, a nie delegowani do tego politycy. To jest jednak nierealne. Dlatego, niestety, w kolejnych miesiącach będziemy świadkami podobnych sytuacji i „afer” typu: ktoś został zaszczepiony poza kolejnością. Bo szczepionka to w tej chwili towar reglamentowany i zawsze znajdzie się człowiek, który spróbuje dostać ją szybciej.