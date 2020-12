Personel medyczny WOT zostanie przygotowany do realizacji szczepień przeciwko COVID-19 - poinformował rzecznik WOT płk Marek Pietrzak. Zaznaczył, że choć szczepienia nie są obowiązkowe, to są obecnie jedyną drogą do pokonania pandemii, dlatego ważny jest osobisty przykład żołnierzy.

Płk Pietrzak zaznaczył, że biorąc po uwagę, iż w najgorszym wypadku proces szczepień przeciwko COVID-19 będzie realizowany w trakcie kolejnej fali pandemii, przy ograniczonych zasobach medycznych, zaangażowanie sił zbrojnych w tym zakresie może okazać się kluczowe. "Powstały w Dowództwie WOT rozkaz, dotyczący kampanii zimowej operacji +Trwała Odporność+, wskazuje nową linię wysiłku – szczepienia. Plan działań jest prosty, a cele jasno określone. Po pierwsze - poprzez masowe szczepienia personelu własnego planuje się uzyskać trwałą odporność samych żołnierzy. Po drugie wesprzeć proces szczepień organizowanych w państwie tak, by jak największa liczba Polaków mogła z nich szybko skorzystać" - poinformował. MZ: Przeciw COVID-19 zaszczepiono dotąd w Polsce ponad 36,3 tys. osób Zobacz również Płk Pietrzak przypomniał, że szczepienia nie są obowiązkowe, ale - jak zaznaczył - stanowią obecnie jedyną drogą umożliwiającą pokonanie koronawirusa i zmniejszenie liczby osób, których zdrowie i życie są zagrożone. "W tym kontekście ważny jest też osobisty przykład żołnierzy, bo w tej +wojnie+ walczy bez wyjątku całe społeczeństwo" - dodał. "Zgodnie z rozkazem dowódcy WOT podległy personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) przygotowany zostanie do realizacji szczepień w stałych rejonach odpowiedzialności (SRO), w tym szczepień wydzielonego personelu innych służb mundurowych czy innych wskazanych podmiotów" - poinformował rzecznik WOT. Dodał, że aktualnie przygotowywana jest "Koncepcja przeprowadzania szczepień ochronnych". Po jej wdrożeniu zostanie rozpoczęty proces szczepień. "Żołnierze-ochotnicy niemedycy koordynować będą realizację zadań z zakresu prowadzonych szczepień. Na rozkaz uruchamiane będą siły i środki do realizacji szczepień w miejscach zamieszkania osób, których stawiennictwo w placówkach medycznych nie będzie możliwe. Powołane zostaną mobilne zespoły szczepienne (jeden zespół w każdym województwie). W stałej gotowości do wydzielenia sił i środków pozostawać będą zarówno personel medyczny, jak i pomocniczy". - poinformował płk Pietrzak. Dodał, że te działania mają na celu zabezpieczenie procesu transportowania szczepionek po otrzymaniu specjalistycznego sprzętu do ich przechowywania. Rzecznik WOT zapewnił również, że wojsko będzie kontynuować współpracę z Policją, PSP, samorządami i służbami medycznymi. Jak dodał, zaplanowano ponadto działania zwiększające świadomość przeciwepidemiczną i ideę szczepień ochronnych.