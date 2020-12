Na antenie Radia Zet Horbana zapytano, czy jesteśmy na 100 proc. przygotowani do szczepień. "Na 100 proc. to nigdy człowiek nie jest przygotowany" – odparł profesor i dodał, że "szczęśliwie zaczynami szczepienia etami".

"Nie będziemy mieli szczepionki natychmiast dla wszystkich. Jak patrzę na czas dostaw i listę dostaw, to z punktu widzenia przeciętnego człowieka trzeba będzie poczekać" – dodał.

Prof. Horban przypomniał, że na razie do dyspozycji jest jedna szczepionka, a w pierwszej kolejności szczepieni będą pracownicy ochrony zdrowia.

"Na co dzień pracujemy z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 i nie mamy żadnej wątpliwości, że szczepić się należy" – zaznaczył, odnosząc się do uwag, że nie wszyscy medycy zgłaszają się, by skorzystać ze szczepionki.

Prof. Horban wskazał, że z czasem szczepionek będzie więcej i możliwości zaszczepienia coraz większej liczby osób także coraz więcej. "Zaczynamy od osób najstarszych, najbardziej narażonych na śmierć" – wskazał.

"Jeżeli zaszczepimy wszystkich 60 plus, to zabieramy się za następnych i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli nie, to nadal będziemy mieli transmisję" – ocenił.

"Jeżeli do lata uda nam się zaszczepić wszystkich, którzy mają 60 lat i powyżej, to już jesteśmy bliscy celu zniesienia 95 proc. tzw. obostrzeń albo zaleceń, albo restrykcji. Zapomnimy prawdopodobnie o czymś takim jak maski" – dodał.