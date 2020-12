Jedna z najważniejszych zmian dotyczy pokrywania kosztów niepożądanych efektów szczepień, czyli NOP. „Planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)” – zapisano w strategii. Projekt ustawy w tej sprawie ma być gotowy w najbliższych dniach. Na razie rząd oszczędnie informuje o szczegółach tego rozwiązania, tym bardziej że jego los ważył się do ostatnich dni. Nadzór nad efektami szczepionek ma sprawować sanepid. Wszystkie niepożądane odczyny poszczepienne mają być w czasie rzeczywistym zgłaszane do tej instytucji przez lekarzy. Dalej te dane będą trafiały do Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. To on będzie odpowiadał za ich ocenę, rejestrację, weryfikację i analizę. Jak przewiduje strategia, informacje o efektach pracy PZH będą „okresowo przekazywane do wiadomości publicznej”. Kopie zgłoszeń, jakie trafią do sanepidu, będą przekazywane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W ustawie o funduszu kompensacyjnym mają znaleźć się szczegóły tych rozwiązań, które mogą być kluczowe z punktu widzenia ewentualnych odszkodowań.