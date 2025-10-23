Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Zmiany na porodówkach odpowiadają na postulaty kobiet i ekspertów

Resort zdrowia podkreślił w ocenie skutków regulacji, że zawarte w dokumencie zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kobiet, ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, anestezjologii i organizacji pozarządowych co do zagwarantowania wysokiej jakości opieki okołoporodowej.

W projekcie znalazły się propozycje interdyscyplinarnego zespołu do spraw poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet powołanego przez MZ w 2024 r.

Zespół postulował zmiany m.in. w zakresie zwiększenia dostępu do znieczuleń zewnątrzoponowych w łagodzeniu bólu porodowego, wprowadzenia bezwzględnego zakazu umieszczania kobiet po poronieniu lub martwym urodzeniu dziecka w salach szpitalnych razem z kobietami w okresie ciąży albo z kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka, możliwości wydłużenia wizyt patronażowych położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ramowego programu edukacji przedporodowej, wzmocnienia roli położnej w opiece okołoporodowej. Propozycje te trafiły do projektu rozporządzenia.

Koniec z umieszczaniem kobiet po poronieniu w salach z ciężarnymi

MZ chce, żeby kobieta będącą w sytuacjach szczególnych, tj. po poronieniu, urodzeniu dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego wadami letalnymi, urodzeniu chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi, nie była umieszczana w salach szpitalnych razem z kobietami w ciąży bądź kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka.

Podstawą tej zmiany jest zagwarantowanie kobietom takich warunków w podmiotach leczniczych, które zapobiegną pogłębianiu ich traumy i zapewnią możliwość szybszej rekonwalescencji - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Doprecyzowano też obowiązek podmiotu leczniczego, w którym odbył się poród do wydania na życzenie kobiety, która poroniła, odpowiednio zabezpieczonego materiału z poronienia w celu przeprowadzenia badań genetycznych.

Większy kontakt matki z noworodkiem i zmiany w edukacji przedporodowej

W projekcie rozporządzenia wprowadzono też zmiany organizacyjne w części dotyczącej łagodzenia bólu porodowego, które powinny przyczynić się do większej dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego. Są to: zapewnienie dostępu do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu każdej kobiecie rodzącej, wprowadzenie konieczności publikowania przez podmioty lecznicze informacji o dostępnych w podmiocie metodach łagodzenia bólu porodowego na swojej stronie internetowej i regularnej jej aktualizacji.

MZ zaproponowało też wzmocnienie znaczenia co najmniej dwugodzinnego nieprzerwanego kontaktu matki z noworodkiem skóra do skóry, który nie powinien być przerwany dla ważenia i mierzenia noworodka, powinien się odbyć również w sytuacjach porodu zabiegowego jak również po cięciu cesarskim.

Zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)