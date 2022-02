Gdzie na rower w Polsce? Te propozycje można polecić cudzoziemcom [TOP 10]

Ciekawe propozycje poznawania naszego kraju na rowerze znajdujemy w opracowaniu Polskiej Organizacji Turystycznej „Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2021”. Jego autor Marcin Kozioł, miłośnik podróżowania od kilkunastu lat zajmujący się turystyką rowerową, stworzył zestawienie 10 najciekawszych miejsc do uprawiania turystyki rowerowej, z uwzględnieniem potrzeb turystów zagranicznych. Zaznacza, że nie jest to ranking (kolejność miejsc nie ma znaczenia), a raczej subiektywne zestawienie tras i szlaków pozwalających poznać „to, co w Polsce najlepsze”. Znajdziemy tu szlaki o różnym stopniu trudności, inspiracje do podróży z noclegami codziennie w innym miejscy, jak i propozycje wyjazdów z rowerami na urlop stacjonarny. Macie inne pomysły? Podzielcie się w komentarzach!

1/10 Szlak EV 10/13 wzdłuż Bałtyku (Velo Baltica). Szlak Rowerowy Morza Bałtyckiego (Eurovelo 10, dawniej R10) i Szlak Żelaznej Kurtyny (Eurovelo 13) w Polsce przebiegają tą samą, blisko 600-kilometorwą trasą: od granicy z Niemcami w Świnoujściu do granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim nieopodal Braniewa. Po drodze mijamy liczne plaże, Słowiński Park Narodowy oraz Trójmiasto. Autor opracowania poleca odcinek przez równinę delty Wisły jako idealny dla rowerzystów podróżujących z dziećmi. Podróż można urozmaicić, korzystając z jednej z odchodzących od szlaku odnóg – w stronę Helu lub wzdłuż Mierzei Wiślanej.