Przed pandemią biura podróży zyskiwały na popularności, m.in. za sprawą coraz korzystniejszych kontraktów, które negocjowały z zagranicznymi hotelarzami oraz liniami lotniczymi. Dzięki temu na niektórych kierunkach z biurem podróży można było spędzić wczasy taniej niż planując je na we własnym zakresie. Miało to miejsce zwłaszcza w szczycie sezonu.

– Ciągle nie wiadomo, które kraje w Europie będą przyjmowały turystów i na jakich warunkach. To powoduje trudności w przygotowaniu ostatecznej oferty – tłumaczy Marcin Małysz, koordynator ds. operacyjnych w Exim Tours. A to oznacza wyższą cenę za pobyt. Wyniesie ona ok. 4–7,5 tys. za osobę na tydzień z pełnym wyżywieniem.

Do tego ciągle nie wiadomo, jak będą funkcjonować paszporty dla zaszczepionych i kiedy zaczną obowiązywać. Wiele osób obawia się, że stanie się to, zanim zdążą przyjąć szczepienie, w związku z tym ich możliwości podróżowania będą ograniczone i droższe, bo do ceny zakupu wycieczki dojdzie jeszcze koszt wykonania testu – ok. 500 zł za osobę w przypadku PCR.