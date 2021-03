Projekt budzi też kontrowersje. Pierwsza sprawa to bezpieczeństwo danych: kto będzie mieć do nich dostęp i gdzie będą przechowywane. Zabezpieczeniem ma być to, że na lotnisku czy na innym przejściu granicznym będą widoczne tylko dane identyfikacyjne – że green pass należy do okazującej go osoby. Dane medyczne dotyczące szczepienia lub testu będą w posiadaniu (tak jak jest to do tej pory) laboratoriów czy placówek medycznych. Drażliwą kwestią było też to, jakie szczepionki będą brane pod uwagę. Najpierw nieoficjalnie mówiono, że tylko te, które autoryzowała Europejska Agencja Leków, co wykluczałoby zaszczepionych chińską czy rosyjską szczepionką. A te wprowadziły Węgry i Słowacja. Sprawa ta wczoraj nie została rozstrzygnięta i będzie przedmiotem dalszych uzgodnień m.in. na przyszłotygodniowym szczycie unijnych przywódców. Jednym z pomysłów jest włączenie WHO – Światowa Organizacja Zdrowia ma własną listę uznanych szczepionek, ale na razie są na niej tylko trzy preparaty: Pfizera/BioNTechu, AstryZeneki oraz Johnson & Johnson.